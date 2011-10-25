世界未来挑战：不是人太多而是太少?

路透伦敦10月24日电（记者 Peter Apps）---如果全世界都追随欧洲人口模式，这个假设的机率可是非常大，那麽，到2200年全球人口数量可能不到现在的半数水平，而房屋数量则接近这一数字的三倍。

截至2011年10月31日，全球人口预计将超70亿，很多决策者短期担忧主要围绕如何为下半世纪20-30亿新增人口提供资源等问题。

看到这样的天文数字，人们脑海中必然会浮现资源短缺与混乱无序的景象。但事实上，粮食生产和技术的提高，可保证人口增长继续走在通畅、与相对平稳的轨道上。而真正可能的梦魇应该是：全球人口迅速老龄化，穷国和富国人口出生率骤降。

很多人口学家与长期规划人士指出，未来一个世纪的挑战不在于应对人口的不断增长，而在于如何管理一个不断膨胀的老龄人口，同时找出实现繁荣、提供就业与必需服务的新策略。

人口老龄化趋势加大医疗与社保开支，而且可能削弱生产力，它已经是全球金融危机的推手之一。不过，尽管政客们面对近忧担心不已，专家们却指出人们对长远人口挑战的探讨并不到位。

华盛顿乔治梅森大学知名人口学专家、公共政策教授Jack Goldstone说道：“这是一个与以往任何世界与人口状况都截然不同的世界。”

“我们原以为人口泛滥会导致人类向外太空转移。但这个看起来根本不是问题。而且压根没有制定应对这种长远问题的政策框架。”

由于世界上很多贫穷国家的人口增长率仍然很高，全球人口生育率--每一对夫妇生育子女的数量--大约为2.5，这个数字对于取代当前人口绰绰有余。

但在较为富裕的国家，人口生育率已经大幅下滑。俄罗斯、新加坡以及多个其他发达国家已经采取了鼓励生育的政策，但结果参差不齐。

尽管具体数据各有不同，但多数预测认为全球人口大约于2070年达到顶峰，数量为90亿，然口开始下滑，也许会非常快。

**暂时：一个拥挤不堪的老龄化世界**

在西方世界，上述年份将意味着“婴儿潮”一代的子女们都已经走上人生暮年；在发展中国家，“青年膨胀层”--中东国家等当前巨大的青年群体--也将逐渐消失。

世界银行专门研究拉美地区的人口专家Daniel Cotlear说道：“显然，发达世界生育率降幅最大，但多数中等收入国家的降速也很快，甚至一些比较成功的低收入国家也是这样。”

“伴随人口老龄化，挑战也会随之而来。”

到2030年，在多个西方国家以及日本与韩国等一些亚洲经济体，超过三分之一的人口将是65岁以上年龄群体。

很多发展中国家，尤其是实行独生子女政策的中国及许多其他国家，也会迅速跟进，但往往没有足够的财力来支付医疗、医护成本。

纽约“全球老龄联盟”执行董事、外交关系委员会资深研究员Michael Hodin说道：“这是当今时代的重大问题。数字非常惊人。具体预测各有不同，但这个并不重要，因为所有预测都指向同一个方向。”

**一个空荡荡的星球？**

短期而言，很多富裕国家通过引入海外人口来填补国内人口结构缺口，照料老年人，并完成一些其他体力劳动。但这种做法今後也可能会变得不可持续，因随着生育率的下降，这种劳动力资源也会逐渐枯竭。

但一些人仍持乐观态度。

维也纳人口研究所研究组带头人Sergei Scherbov说道：“到时会是一个非常老龄的世界，但也会是一个受教育程度非常高的世界。”

“人们会生活得更加健康。我个人认为我们会适应这种状况。”

按照一种极端推算，假设全球生育率降至上海0.8的水平，22世纪初全球人口将迅速萎缩，到2150年全球总人口会不到10亿。

如果生育率是接近欧盟平均数1.5，到2140年全球人口将降至50亿以下，2200年继续降至30亿。如果继续当前2.5生育水平，2100年全球人口将超150亿。

乔治梅森大学的Goldstone说道：“老龄化真正的问题是经济增长问题。如果经济增长，我们就负担得起老年人口的养老金与医疗。但如果不增长，每个人都会受影响。”（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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