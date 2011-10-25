25日盘後分析：反弹确立 短线有反复

继昨日强劲反弹後，今日A股市场继续强势放量拉高。在众多朦胧利好以及利好传言的提振下，资金进场明显，沪综指不仅重回2400点关口，同时逼近7月份以来下降通道上轨。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日强劲反弹後，今日A股市场继续强势放量拉高。在众多朦胧利好以及利好传言的提振下，资金进场明显，沪综指不仅重回2400点关口，同时逼近7月份以来下降通道上轨。

本周初A股市场可谓是一改上周颓势，随着指数不断新低、成交量日渐萎靡，市场杀跌动能明显下降，在此之际，市场不断传出利好传闻，如今日午後市场疯传央行可能最快本周五降低存款准备金率，再加上昨日发改委称未来两个月CPI将回落至5%，令市场对政策转向的预期迅速升温，指数在资金蜂拥进场的推动下出现强势拉升。

从今日盘面观察，市场热点呈现百花齐放态势，可谓是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，在权重股稳健表现的背景下，中小盘题材股纷纷加入反弹的行列，市场赚钱效应较为明显，涨停个股家数也明显增多。

从技术层面看，短期大盘止住下跌步伐，同时量价配合较为良好，不过短期内大盘连续反弹积累了一定的获利盘，股指继续上行将要面临较大的回吐压力，短线或有所反复，但是可以确定一点的是，2300点附近开始的阶段性反弹基本确立。

正如今年大盘的表现一样，股指走向更多的取决于政策调控预期，近两日大盘之所以连续出现放量拉升，与政策改善预期再度升温是分不开的。

近期消息面持续吹来暖风，一方面，发改委称未来两个月CP将回落至5%，不仅表明前一段时间紧缩政策已见成效，同时也暗示未来紧缩政策不会加大力度，甚至有可能微调。

另一方面，昨日公布的汇丰10月份PMI数据显示，该数据重回扩张区间，显示中国经济硬着陆风险大大降低，同时也使得管理层政策调控的信心，在未来一段时间内，调控空间以及手法将会有更大的回旋馀地。

回到市场，目前投资者最为关心的是，本次反弹到底会有多少空间？当前应该如何操作？

对于第一个问题，笔者认为，大盘反弹基本确立，但是短线会有所反复，同时指数究竟能到什麽点位，还要看当时具体情况而定，这包括朦胧利好能否逐个兑现、欧债危机进展、四季度宏观经济等等。

因此，鉴于上述情况，投资者在现阶段不宜盲目操作，短线反复将是投资者分批进场的好时机，但是要控制仓位比例，不宜过重，同时一旦市场有任何风吹草动，投资者应果断出局。（完）

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