中国巨龙的尾部风险：硬着陆

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
亚洲经济记者 Emily Kaiser 编译 程琳
路透10月24日电---中国经济硬着陆是个典型的尾部风险,虽然发生概率极低,不过一旦发生,後果恐怕是灾难性的.
倘若中国经济增长急剧减弱,与之贸易往来密切的马来西亚、新加坡、韩国、台湾和香港将首当其冲.
然而,若要对亚洲以外造成严重破坏,恐怕需要比2008年雷曼兄弟倒闭形成更大的冲击力才行.
从周一公布的汇丰中国制造业采购经理人(PMI)指数来看,这个全球第二大经济体的经济增长并无滑坡迹象.
确实如此.上周路透调查访问的30位分析师中,没有人预计中国2012年经济增长率会低于8%.
但这未能平息中国正迈向一场经济灾难的臆测.一些分析师试图估算出这种後果的严重程度,以防自己的预测事後被证明是过分乐观.
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美银-美林的分析师估算,若中国人均实质国内生产总值(GDP)下降2个百分点,那麽负面影响将限制在亚洲之内.
他们上周在客户报告中写道,"中国受到的打击必须非常严重,负面影响才会扩散到亚洲以外."
若降低4个百分点,欧洲和中东部分地区就将感受到冲击,包括俄罗斯、科威特和芬兰在内的国家,经济增长都将受创,全球全年的经济增长率或将减少0.5个百分点.
上次中国经济出现相似的下滑幅度是在雷曼兄弟破产之後.2008年第四季中国经济较上年同期增幅骤降至6.8%,第三季则为增长9.0%.
如果人均实质GDP降低6个百分点,达到美银美林所谓的全面崩溃水平,那麽德国、法国和英国这些欧洲最大经济体都会受到伤害,甚至连美国也不能幸免.全球经济增幅或将因此减少0.8个百分点.
国际货币基金组织(IMF)预计2012年全球经济增幅为相对温和的4%,有鉴于此,倘若减少0.8个百分点,将是十分沉重的一击.
**黯淡的一面**
美银美林认为,中国经济崩溃的概率仅为0.13%,可忽略不计.
但看空中国的气焰逐渐转旺,他们声称末日将临,表示中国不可能永远依靠固定资产投资来保持逾8%的经济增长.
债台高筑的地方政府可能违约.房地产市场一旦崩盘,将导致成百上千家房地产开发商倒闭.银行账上的坏账可能堆积成山,中国或将面临一场全面性信贷危机.
"中国无疑是一个严重失衡的经济体,信贷推动下的投资和楼市过剩可能轻易失控并瓦解,就像之前其它所有'被高度重视的'经济泡沫一样,"法国兴业银行策略师、知名空头Albert Edwards在10月20日的研究报告中写道.
香港咨询公司Asianomics创始人Jim Walker表示,如果中国2012年GDP增幅只降至7%,将是个"奇迹".
"其实我们预计的要比这糟糕很多,"他说道,"中国能实现5%的增长就很幸运了."
这比2011年预估增幅低逾4个百分点,不仅会冲击到中国的亚洲贸易夥伴,还会打击澳洲和印尼等大宗商品出口国.IMF数据显示,2009年中国占到全球铁矿石进口的65%,和全球煤炭进口的15%.
**光明的一面**
中国经济如若放缓,也能给亚洲带来一些实惠,尽管都是蝇头小利.花旗驻香港首席亚太区经济学家蔡真真指出,价格下跌会帮助亚洲大宗商品进口国减轻通胀压力.
此外,海外引资能力不及中国的其他东南亚经济体,可能会得到多一点外商投资.
美银-美林驻新加坡的分析师Chua Hak Bin称,去年中国仅向东南亚国协(东盟)10国投资约24亿美元,如此小的规模无法造成系统性威胁.
而东盟对中国的投资则大得多.1995年开始,东盟国家已向中国投资约750亿美元,其中以新加坡为主,占到620亿美元.Chua表示,若中国经济硬着陆,就可能产生"大笔"投资组合亏损.
不过明显的一点是,若中国经济看上去可能要急剧减弱,中国政府不会袖手旁观.政府还有增加支出、放松银根和放慢人民币升值速度以提振出口的馀地.
法兴的Edwards称,"若中国经济硬着陆,那我在一件事上认同多头看法:当局将转为大举激经济."(完)
--译文审校 沈以文
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