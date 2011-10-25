特写：北京成长的烦恼折射全球人口膨胀之忧

路透北京10月24日电（记者 Sui-Lee Wee/Michael Martina）---14年前，通州是北京市东部的一个小县城，农田密布；现在，通州已然成为北京规划建成的多个卫星城之一。然而，这里缺少像样的学校、医院和娱乐设施，无法让这里的居民感觉像是个宜居的家园。

建设通州新城的初衷是吸引北京中心区的居民外迁，缓解市区的人口拥挤，但是现在却几乎看不到城里人生活在这儿的身影。

相反，来自中国经济不发动地区成千上万的年轻人、中产阶级以及打工者住进了通州，每天忍受着基础设施缺乏和通州到北京市区快速路上的堵车之苦。目前，北京人口规模已经接近澳大利亚的全国水平。

通州和其他卫星城根本无法轻易解决北京快速增长的人口的居住问题，这为城市规划者制造了新的难题。

“从北京城里迁来的每个人都後悔，”今年52岁、打小就住在通州的王先生说道。

“大伙对这儿的教育和医疗服务没信心，这里也没有足够的商业活动，”他表示，“在通州，他们无法发展真正的事业，八成人还是要到城里去工作。”

王先生的抱怨凸显了北京城市规划者以及全国各地同行所面临的困境。根据联合国的估计，全球人口在本月末将达到70亿，到2050年将升至90亿。

北京是世界人口密度最大的城市之一，在过去10年里，北京人口增长了1,000万左右。这也是世界，尤其是发展中国家，人口增长的缩影。

外来人口和农民的大量涌入正在使非洲、亚洲以及南美洲的城市人口呈现爆炸式增长，移民是为了寻找更好的工作机会，而农民进城则是为了逃避乾旱、洪水以及其他自然灾害。

联合国经济和社会事务部在2010年3月的报告中指出，1950年全球城市人口约为7.3亿，到2009年已经接近35亿，再过40年将达到63亿。

该报告称，到2025年，全球将出现29个人口超千万的特大型城市，较两年前的21个明显增长，其中绝大多数出现在发展中国家。

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民称，中国数千万农民工进城增加了城市人口，可能对“发展产生负面影响”。

“大城市面临较大压力，但中小城市因缺少足够工业，无法提供足够的就业机会，”杨伟民在周六于清华大学举行的一个论坛上表示。

“因此，大家都去北京、上海和广州这样的大城市，这会出问题，”他讲道，外来人口涌入将加剧公共服务、教育、医疗和住房方面的失衡。

**人口爆炸性增长**

联合国人居署表示，城市人口爆炸式增长将对有限的资源和基础设施造成较大压力，气候变化预计将导致洪水、暴风雨以及海平面上升等问题增加，特大型城市将遭受严重影响。

到2070年，受洪水威胁最严重的前10名城市都将出现在较贫困国家，尤其是中国、印度和泰国。即使在中国这样相对富裕和基础设施投资巨大的国家，一些城市管理者也感到力不从心。

根据最近发布的政府工作报告，未来10年中国将有逾1亿人口进城。

北京规划了通州这样的卫星城来缓解城市中心区的人口压力。1991年政府宣布将在北京周边建设14个卫星城。根据北京市规划委员会的估计，到2020年预计卫星城将能够容纳北京当前1960万人口中的570万。

然而，城市规划专家表示，中国政府向卫星城转移人口，降低中心大城市人口密度的个别尝试并不奏效。

“尽管初衷是建设新的独立的经济文化中心，多数卫星城仍在经济上依赖北京，仅仅是成了一个居住城(dormitory town)，”哥伦比亚大学专门研究中国特大型城市的Jeffrey Johnson在电邮中发表评论称。

来自安徽省、29岁的马腾（音）说道，“我来这里是因为我在北京只能负担得起这里的房价，我2007年买房的时候，周围荒无人烟，没有娱乐设施，甚至都没有电影可看。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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