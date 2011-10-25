铁矿石巨头不惧价格走软 豪赌亚洲长期需求

* 开足马力扩张铁矿石产量

* 矿业巨头不担心铁矿价格疲软及中国不确定性因素

* 在现货市场大举销售

记者 James Regan

路透悉尼10月25日电---铁矿石价格持续下落,过去一个月已跌去20%,且连续七周挫跌,而全球最大的生产商却似乎并不在意.

去年铁矿石的定价方式从年度议价转至较短期合约,曾引发争议,这导致当前铁矿石销量增长而销售回报下滑,不过矿商似乎并不担心黯淡的市场表现,而是开足马力大举扩建项目.

这是因为现货铁矿石销售越多,规模较小的供应商就越难以同铁矿石巨头们相竞争--这些行业巨擘包括淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.L)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L),它们享有高度的规模经济效应,并且共同控制着全球海运市场70%以上的份额.

"大生产商看待市场力量的眼光放得更长远,考虑到中国成长预期,并为此开发更多矿山做准备."悉尼Stock Resources公司矿业分析师Grant Craighead称.

力拓首席执行官艾博年(Tom Albanese)本周在说明会上对财务分析师称,约86%的力拓第三季销售是根据上季平均价格卖出--低于此前可比季度,因现货销售增加.

艾博年表示,"出货强劲,当前所产全部售出."

力拓正在加快推进扩产计划--到2015年将年产量提高50%至3.33亿吨.必和必拓目标是提升年产量37%至2.2亿吨,时间框架与力拓相仿.

淡水河谷则希望到2015年将产量从2010年的3.08亿吨提升至4.69亿吨.

规模小一些的其他厂商,例如南美的AngloAmerican(AAL.L)和Fortescue Metals Group(FMG.AX),每年产量不超过5,000万吨.

力拓和必和必拓在超产能生产後,于上月大肆向中国现货市场直接销售铁矿石,规模超过淡水河谷,进一步打压了铁矿石价格.

上述销售主要源于中国低品位铁矿石买家转向伺机以类似价格收购澳洲高品位富矿.中国国内的铁矿石边际生产成本比前几年每吨高出20美元,受铁矿石品级下降和成本上升推动.

很多业内人士认为第二季中国总是延迟接收按合同计价的船货,而这有助于缓轻这一现象.

仅必和必拓就在9月的一天之内卖出8批海岬型船货,美银美林分析师Peter O'Connor称,这通常需要耗时几周.

力拓以平均价格开展的销售量也超越正常水平,得益于其生产强劲,足以将更多铁矿石销往现货市场.

铁矿石价格上周再度挫跌8%,录得2010年7月以来最大跌幅,为连续第七周走低.

浏览铁矿石和铜价波动对比,请点击:(link.reuters.com/zyz54s)

欲查阅必和必拓产量图表,请点击:(link.reuters.com/kam54s)

浏览中国铁矿石贸易图表,请点击:(link.reuters.com/zuw44s)

**择地销售**

必和必拓首席执行官高瑞思的口头禅是"将资产随时满负荷运营并赢得市场价,"他为短期定价辩解,因这意味着客户没有理由争议或延迟船货.

"我从未看到在全球金融危机中出现的情况--相当于择地销售,客户违约但从另一方购买,"他在伦敦参加必和必拓年会间隙表示.

全球三大铁矿石巨擎中规模最大的淡水河谷不愿意放弃每年一度的定价机制,但此前必和必拓和力拓放弃该机制,认为此举将惹怒客户.最终力拓也别无选择只能跟随.

目前,由于铁矿石现货价追随上季度的平均价格,且巴西船货输往中国时间远长于澳洲矿商,淡水河谷已宣布对采用替代性的定价机制持开放态度.

瑞银商品分析师Tom Price表示,淡水河谷已接受来自中国客户的要求,将采用临时定价的方法,以消除合同价与现货价之间长达一个季度的滞後影响.

这一定价机制种有别于现货价,反映的是当季现货平均价格,并非某一特定日期.

Price表示,淡水河谷带头这样做,是因为其仍然最易受到销量流失的影响.

他说,(从淡水河谷)订货至交货的时间较长,期间的变数也较大.

"中国钢厂承压"

据称中国钢厂正在推迟购买铁矿石,因其预期价格将持续下跌.这些钢厂已面临维持利润率的压力.上海期交所螺纹钢期货主力1月合约上周尾段下跌逾5%,创下该合约最大跌幅,暗示类似拖延战术或将传播开来.

即便在中国公布第三季国内生产总值(GDP)成长数据之前,已有大量证据表明钢铁行业正在放缓.中国第三季GDP同比增长9.1%,低于预期.

根据人民日报,中国公路建设正面临空前的资金短缺,部分省区政府已连续两三个月未能支付工程款项.

此外,分析师称自8月以来,中国用于建筑的螺纹钢价格已大跌20%.

不过,类似的警示可能不会受到关注.

"尽管价格下降,矿商的利润率料仍会很高,他们也可以借此击败规模较小的新竞争对手的机会,从而保持市场份额.因此,为什麽不去生产呢?"上海一位资深铁矿石交易商说道.

瑞银称,预计下个月现货铁矿石价格将出现修正性反弹,因为中国钢厂在夏季暂离市场後,将重启季节性原材料补充库存.

韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)一位高管表示,上周五铁矿石触及每吨约144美元的13个月低位後,价格不太可能进一步下滑太多.

"我认为130-140美元水准将是底线.当价格跌破130-140美元时,中国将不再生产(铁矿石),反而会进口,价格将反弹."这名不愿透露姓名的官员告诉路透.

澳洲预测机构BIS Schrapnel认为,未来五年波动将继续,同时亚洲对铁矿石和其他商品的健康需求也将延续.

"中国和印度等金属和能源密集型的发展中经济体快速成长,继续推动对澳洲资源的强劲需求,尽管欧美经济前景趋弱."BIS在报告中指出.

但不是所有人都认同该观点.

高盛预计铁矿石价格至少在2014年前将维持下行路径,届时铁矿石的平均价格将仅为每吨110美元,远离去年2月所及的纪录高位192美元.

"大型生产商面临的风险是价格持续下降,以及利润率的随之下滑."Stock Resources的Craighead说.

不过矿业公司坚称它们更愿着眼于长线,不担心价格的日常上下波动,且在作重大支出决定时更加顾及中国的成长前景.

也许这种做法最终将被证明是明智的,但很难坚持,因为这些所谓经营多样化的矿商对铁矿石的曝险过高.

"像铁矿石这种大宗商品,真的要非常关注中国经济的状况,"贝莱德(BLK.N)自然资源投资部门的基金经理Catherine Raw说.

"鉴于全球50%以上的铁矿石都是由中国消费的,铁矿石价格前景将由中国经济成长前景决定."(完)

--编译/审校 田建华/肖群英/洪曦/杜明霞/丁琦

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