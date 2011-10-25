人民币兑美元第三日收涨 购汇盘汹涌

* 人民币兑美元即期汇价连续第三日收涨

* 隔夜非美货币走强,助人民币中间价创新高

* 盘中询价明显偏离中间价,因经济忧虑引发强大购汇盘

* 中间价仍将受制于欧债危机的处理情况及外围市场走势

路透上海10月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周二收涨,为连续第三日上行.隔夜非美货币强势上攻,带动人民币中间价创出2005年汇改以来新高,但国内购汇盘踊跃,盘中实际成交价格与中间价有较大偏离.

交易员认为,上月外汇储备罕见的减少,显示出口状况堪忧,并引发对经济的忧虑加重,担忧情绪令近期购汇盘暗潮汹涌,加上资金外逃等,若非中间价支撑则人民币很有可能走贬.

"跟隔夜欧元(走强)肯定相关,但是市场并不认可,国内的购汇盘特别旺盛."深圳一银行交易员称.

东京汇市欧元周二小幅下跌,但仍守在上日触及的六周高点附近,市场预期欧洲领导人在周三峰会上将提出控制欧元区债务危机的全面措施,支撑欧元汇价.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3604 6.3500 6.3651 *6.3425 6.3549 6.3754

注:*表示创2005年汇改以来新高

上述交易员并预计,人民币中间价近期还将跟随外围市场波动,欧债危机前景仍是制约其走向的重要因素.

中国官方外汇储备9月单月净下跌,减少608亿美元,为16个月来首现.由于当月外贸顺差仍维持在145亿美元,且估计外商直接投资仍会维持在100亿美元左右,该罕见动向显示受全球避险情绪增加,短期跨境资本正在流出.

以下为北京时间16:43,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3900/70 6.4000

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4020/60 6.4120

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水219点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3385元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/李宏薇; 审校 曾祥进

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