泰国曼谷等地放假五天 协助民众躲避洪水

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透曼谷10月25日电---泰国周二宣布放假五天,给予民众躲避洪灾的时间.目前洪水正在逼近首都曼谷,在一道保护?被冲垮後,当局已命令城郊一处居民区的民众撤离.
泰国内阁宣布,在10月27-31日期间曼谷及其他20个受到洪灾影响的省份放假.这是泰国50年来遭遇的最严重洪灾,本周末泰国海湾地区高涨的潮水,可能会加大引导洪水避开曼谷措施的难度.
洪水已迫使曼谷周边Ayutthaya、Nonthaburi与Pathum Thani等省的七处工业园区关闭,损失规模预计达到32亿美元.洪灾还造成供应链中断,并致使大约65万人暂时失业.
泰国内阁周二宣布一项2,250亿泰铢(73亿美元)的预算计划,用于在洪水消退时帮助上述园区重建.
自7月中以来洪水已造成至少366人死亡,并影响到近250万人的日常生活.目前有超过11.3万人居于临时住所,72万人在寻求医护人员协助.
曼谷两家主要机场周二仍保持开放,但廉价航空公司Nok Air表示,已经停飞从曼谷Don Muang机场起飞的国内航班,直至11月1日,该决定立即生效.泰国航空(Thai Airways International)(THAI.BK)持有Nok Air多数股权.
泰国航空表示,考虑减少从曼谷Suvarnabhumi机场的航班数量,因为可能会有人力调度的问题.
**洪水水位上升**
泰国政府发言人Thitima Chaisang表示,由于洪水高涨已经宣布放假,让居民可以选择离开曼谷.曼谷市长Sukhumbhand称,该假期将令当局能更好地处理是次危机.
泰国央行官员表示,尚未决定商业银行和金融市场是否因假期关闭.泰国央行总部位于湄南河(Chao Phraya)边,但建有高?,周二还没有被洪水侵入的迹象.
日本央行和泰国央行周二表示,正在考虑制定一项机制,以日本政府债券作为支持,向那些受洪灾影响的日本企业提供资金.泰国央行称其也在同其他国家讨论类似计划.(完)
--编译 隋芬/杜明霞;审校 王丽鑫/张明钧
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