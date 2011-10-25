重庆沃尔玛恢复营业 店内人头攒动

路透重庆10月25日电（记者 Terril Yue Jones）---重庆沃尔玛因违反食品与产品标准停业两周後，本周二重新开业，场面火爆。

大约百名顾客在重庆南岸区一家沃尔玛外排队等候，门店大约提前10分钟开门，人们争相涌入。其他沃尔玛店面的食品区人满为患，很多商品都在打折促销。

在重庆九龙坡区，一名年轻的女顾客看着沃尔玛超市外的大幅广告说道：“现在的售价比关门前便宜了。”

“土豆便宜了，一斤七毛八（12美分），”她不愿说出自己的姓名，但表示从事服务性行业。

近来重庆当地工商部门查出沃尔玛将普通猪肉作为绿色猪肉来卖，责令其停业整顿，重庆13家沃尔玛门店周二才恢复营业。

这是2006年以来沃尔玛发生的第21次违规行为，当地部门称对沃尔玛先前的反应不满意，责令重庆所有沃尔玛分店停业整顿两周。

据重庆工商管理局，沃尔玛以前的违规行为均不太明显，比如出售的柠檬糖、女士夹克与洗衣机等“不合格”。

但这些问题，包括出售过期乳制品与果汁在内，引发食品安全忧虑。沃尔玛没有抗议停业整顿令，称利用这两周时间加强了对于加工与培训环节的监督。

沃尔玛中国在周二发表的声明中表示，已在门店内设“食品快速检测室”。

沃尔玛中国首席执行官陈耀昌、人力资源高级副总裁王渝佳上周双双辞职，但公司并未说明离职是因门店问题，而是表示两人离职均源于个人原因。

顾客排长队 无绿色猪肉

三家重新开业的沃尔玛员工表示，周二门店的顾客要比往常多很多。在这三家门店中，顾客们纷纷抢购促销中的大桶酱油、食用油与大米。他们仔细挑选鸡蛋，每个鸡蛋上都印有养殖户的名称，从巨大的带壳花生堆中一个一个地精挑细选。

重庆沃尔玛九龙坡分店重新开门半小时後，食品区48个收款台的13个已经开始忙碌起来了。

其中有一个蜿蜒的长队有80多人，都是在等着买柚子。53岁退休工人鲁钟秀（音译）买了六个柚子，“太便宜了，我们小区一斤柚子3块钱。这里一个才3块5，每个至少有两斤。”

鲁钟秀购物车里的商品多得根本拿不下，但她表示会乘坐沃尔玛商店的免费班车回家。

九龙坡沃尔玛店中明显没有摆放绿色猪肉，一名员工说道：“很难弄到，（绿色猪肉）需要在山里产。量不多。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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