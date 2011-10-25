IAEA料将很快公布伊朗核计划报告

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透维也纳10月24日电(记者 Fredrik Dahl)---西方外交官表示，国际原子能机构(IAEA)料将很快公布关于伊朗涉及军事层面的核活动情报，但不会明确提及伊朗正试图研制原子弹。
俄罗斯和中国的不情愿或许会让西方国家的计划落空，後者可能希望利用IAEA下月的报告进行施压，要求安理会加大对伊朗的制裁。
俄罗斯和中国上周表示，IAEA公布报告的时间可能损及利用外交途径解决核纠纷的可能性。
相比之下，西方使节则认为该报告会进一步令伊朗感到压力，有助于其控制核活动，解决国际社会对其核用途的担忧。西方国家将该报告视为伊朗的罪证。
一名西方官员表示：“我们支持一份强有力的报告。IAEA拥有大量信息，能够得出伊朗可能将核计划用于军事目的明确结果。”
美国军控协会(Arms Control Association)分析师Peter Crail表示：“IAEA下一份报告公布後的行动将非常关键，但还没必要出台新的安理会决议。”
“如果报告中的细节的确指出伊朗在开发核弹头，则安理会成员国应通过一项决议，至少要谴责伊朗的类似活动，并呼吁伊朗配合IAEA的调查。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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