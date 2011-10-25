中国广电总局下发“限娱令”

路透北京10月25日电---中国媒体周二报导，中国将限制婚恋交友、真人秀等娱乐节目在电视中的播出总量，增加道德建设类节目的播出比例。

《南方都市报》称，中国广电总局明年起将限制“记录社会阴暗矛盾面”的节目。

该报引述广电总局管理意见报导：“各卫视频道在晚上7：30- 10：00的黄金时间，每周娱乐节目不能超过两档。”

报纸补充指出，空出来的时间应用来播出“促进和谐、健康、主旋律的节目。”

新华社称，日前下发的《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》旨在“对节目形态雷同、过多过滥的婚恋交友类、 才艺竞秀类、情感故事类、游戏竞技类、综艺娱乐类、访谈脱口秀、真人秀等类型节目实行播出总量控制。”

报导称，34个电视上星综合频道当天最後六个小时内新闻播出时间不得少于两个小时。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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