中国特使将出访叙利亚 敦促落实改革承诺

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京10月25日电---中国周二敦促叙利亚关注其国内人民的“合理”诉求并遵守改革承诺。中国近日将派特使赴中东地区出访叙利亚和埃及。
在席卷中东和北非地区的“阿拉伯之春”运动过程中，中国扮演着相当低调的角色，但也很快与包括利比亚在内的受影响国家的政府实现了关系正常化。
中国外交部发言人姜瑜周二在例行记者会上表示：“我们希望叙利亚有关各方能以国家和人民利益为重，摒弃暴力，避免流血冲突。希望各方通过对话以和平方式解决分歧，化解矛盾。”
“我们认为叙利亚政府应积极落实改革承诺，回应人民合理诉求。”她讲道。
姜瑜还表示，中国中东问题特使吴思科将从10月26日至30日访问叙利亚和埃及，但未提供细节。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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