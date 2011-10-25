中国特使将出访叙利亚 敦促落实改革承诺

路透北京10月25日电---中国周二敦促叙利亚关注其国内人民的“合理”诉求并遵守改革承诺。中国近日将派特使赴中东地区出访叙利亚和埃及。

在席卷中东和北非地区的“阿拉伯之春”运动过程中，中国扮演着相当低调的角色，但也很快与包括利比亚在内的受影响国家的政府实现了关系正常化。

中国外交部发言人姜瑜周二在例行记者会上表示：“我们希望叙利亚有关各方能以国家和人民利益为重，摒弃暴力，避免流血冲突。希望各方通过对话以和平方式解决分歧，化解矛盾。”

“我们认为叙利亚政府应积极落实改革承诺，回应人民合理诉求。”她讲道。

姜瑜还表示，中国中东问题特使吴思科将从10月26日至30日访问叙利亚和埃及，但未提供细节。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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