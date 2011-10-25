版本:
中国
中国财经 | 2011年 10月 25日 星期二 18:46 BJT

中国9月末银行业总资产环比继续增长--银监会

路透上海10月25日电---中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至9月末,银行业金融机构资产总额为105.72万亿元人民币,同比增长16.6%.较8月环比亦继续增长.

7月末中国银行业总资产和总负债环比一度双双下降,该种情况非常少见,特别是其中的总资产环比减少近万亿元.

刊登在银监会网站的数据并显示,截至9月末,银行业总负债达98.97万亿元,同比增长16.1%.其中大型商业银行总资产和总负债馀额各为50.51万亿元和47.32万亿元,分别占总量的47.78%和47.81%.(完)

参看相关细节,请点选中国银监会网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐