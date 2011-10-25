中国9月末银行业总资产环比继续增长--银监会

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海10月25日电---中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至9月末,银行业金融机构资产总额为105.72万亿元人民币,同比增长16.6%.较8月环比亦继续增长.
7月末中国银行业总资产和总负债环比一度双双下降,该种情况非常少见,特别是其中的总资产环比减少近万亿元.
刊登在银监会网站的数据并显示,截至9月末,银行业总负债达98.97万亿元,同比增长16.1%.其中大型商业银行总资产和总负债馀额各为50.51万亿元和47.32万亿元,分别占总量的47.78%和47.81%.(完)
参看相关细节,请点选中国银监会网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。