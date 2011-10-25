奥巴马将在11月峰会上就人民币汇率向中国施压--美国官员

路透华盛顿10月25日电---美国财政部官员周二称，在11月召开的一系列国际峰会上，美国总统奥巴马将向中国国家主席胡锦涛施压，要求中国采取更快行动重估人民币汇率。

美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在召开听证会时告诉国会一个小组，即将召开的20国集团（G20）会议、亚太经济合作论坛（APEC）和东亚峰会（EAS），将为奥巴马提供“就这一问题继续向胡锦涛施压的机会”。

布雷纳德在解释财政部为什麽将半年度汇率政策报告推迟到10月15日发布的原因时说，“我们想给此事一个继续推动的机会”。

美国许多国会议员认为，奥巴马政府应当在报告中正式将中国列为汇率操纵国，但在之前的财政部五份报告中美国政府一直没有这样做。

布雷纳德称，上述系列峰会将在11月中旬时结束，这或为财政部届时发布的报告做好铺垫。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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