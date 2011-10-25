奥巴马将在11月峰会上就人民币汇率向中国施压--美国官员

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透华盛顿10月25日电---美国财政部官员周二称，在11月召开的一系列国际峰会上，美国总统奥巴马将向中国国家主席胡锦涛施压，要求中国采取更快行动重估人民币汇率。
美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在召开听证会时告诉国会一个小组，即将召开的20国集团（G20）会议、亚太经济合作论坛（APEC）和东亚峰会（EAS），将为奥巴马提供“就这一问题继续向胡锦涛施压的机会”。
布雷纳德在解释财政部为什麽将半年度汇率政策报告推迟到10月15日发布的原因时说，“我们想给此事一个继续推动的机会”。
美国许多国会议员认为，奥巴马政府应当在报告中正式将中国列为汇率操纵国，但在之前的财政部五份报告中美国政府一直没有这样做。
布雷纳德称，上述系列峰会将在11月中旬时结束，这或为财政部届时发布的报告做好铺垫。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。