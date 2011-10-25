广东宣布启动地方政府债自主发行

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海10月25日电---中国广东省财政厅周二发布通知称,将于周四(27日)召开自行发行政府债券通报会.这意味着地方政府债的自主发行"破冰"指日可待.
刊登在中国债券信息网的函表示,"广东省财政厅主要负责人将在会上通报广东省自行发行政府债券的有关情况,以及开始自行发债工作的主要思路."
财政部上周四发布试点办法称,批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点.即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.
此前有市场人士认为,尽管财政部和国家税务总局发文对今年发行的地方债免征所得税,但银行间市场人士还是对地方政府自行发行的债券持有溢价预期.
不过北京一大型银行表示,财政部所发通知中明确地方自主发债,但仍代办还本付息,与"当前财政部代发地方政府债一致,享有隐性担保,风险权重为零,还本付息保障高."而且,试点自主发行的地方政府债料仍可免征所得税,这都将激发机构参与热情.
中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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