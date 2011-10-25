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中国财经 | 2011年 10月 26日 星期三 07:25 BJT

中石化称其柴油库存已不足10天销量

路透北京10月25日电---亚洲最大的炼油商中石化(0386.HK)一位高层周二表示,其计划将11月原油加工量提高至约1,830万吨的纪录新高,以补充已经很低的柴油库存,因需求仍相对强劲.

中石化新闻发言人黄文生表示,中石化的柴油库存已不足10日的销售量,这证实了此前中石化集团董事长傅成玉透露的消息.

"11月我们的炼厂将超负荷运转,"黄文生说.

不过就有关国内柴油供给紧俏是否会促使中石化加大柴油进口的问题,黄文生拒绝回答.(完)

--编译 王洋;审校 王丽鑫

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