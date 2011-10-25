中石化称其柴油库存已不足10天销量

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京10月25日电---亚洲最大的炼油商中石化(0386.HK)一位高层周二表示,其计划将11月原油加工量提高至约1,830万吨的纪录新高,以补充已经很低的柴油库存,因需求仍相对强劲.
中石化新闻发言人黄文生表示,中石化的柴油库存已不足10日的销售量,这证实了此前中石化集团董事长傅成玉透露的消息.
"11月我们的炼厂将超负荷运转,"黄文生说.
不过就有关国内柴油供给紧俏是否会促使中石化加大柴油进口的问题,黄文生拒绝回答.(完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
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