美国10月消费者信心挫至两年半最低

* 10月消费者信心跌至两年半低点

* 美国8月房价未变

* 里奇蒙联储银行10月综合制造业指数持稳于负6

* 市场关注欧债情势

路透纽约10月25日电---美国10月消费者信心意外跌至两年半=低点,8月房价则保持在低位,暗示消费者处境仍然不佳.

同时,近期区域制造业数据暗示10月该行业逐渐稳定.周二公布的美国数据巩固了经济不会再陷衰退的观点,尽管经济成长仍将迟缓.

将于周四公布的美国第三季国内生产总值(GDP)料将确认美国经济仍在成长,但增速缓慢.不过消费者信心指数意外下跌,暗示近来经济从上半年疲势中反弹的势头或难以为继.

美国第三季GDP将于周四公布.路透调查显示,第三季GDP环比成长年率料为2.5%,高于前季的1.3%.

"对每个人而言,如果第三季增长率超过2.0%会让人兴奋,但不应认为这种情形可维持下去."JPMorgan Private Wealth Management驻纽约首席经济分析师Anthony Chan称."第四季会回落."

美国经济谘商会称,其10月消费者信心指数跌至2009年3月来最低水准,因消费者为就业和收入前景所苦.不过分析师指出,消费者信心并非总是和消费者支出或零售销售高度关连.

参看消费者信心图表,请点击(link.reuters.com/typ64s)

参看美国房价图表,请点击(link.reuters.com/fup64s)

**消费者信心低迷**

美国经济谘商会10月美国消费者信心指数降至39.8,分析师原预估为46.0.前月则上修为46.4.

预期指数也降至2009年3月来最低水准.当时经济即将正式缓缓脱离衰退.

自今年春以来,在衰退疑虑、政治僵局、高失业和股市震荡的多重打击下,消费者信心就持续转差.

由于消费者支出占美国整体经济约七成比重,因此经济分析师表示,在消费者信心改善之前,美国经济复苏难有大幅进展.

"消费者支出已放缓,因为信心恶化,而这些数据和这样的观点非常吻合,"Hugh Johnson Advisors的投资长Hugh Johnson说.

"看着这些数据,你无法对2012年成长有乐观期待."

本月稍早公布的汤森路透/密西根大学10月消费者信心初值亦显示信心下滑,但降幅没有这麽大.

**房价趋稳在偏低水准**

在周二公布的其他主要经济数据方面,8月标准普尔/Case-Shiller的20个都会区综合房价指数经季节调整後与上月持平,低于预期的上扬0.1%.

根据标准普尔/Case-Shiller经季节调整数据,20个都会区中有14个城市的房价下滑,其中亚特兰大和拉斯维加斯降幅居前.

然而,房价较上年同期降幅放缓.20个都会区房价较上年同期下滑3.8%,低于上月的下滑4.1%,但仍大于市场预期的下滑3.5%.

分析师表示,较预期疲弱的房价数据确实令人失望,但并不让人震惊.市场上未售出房屋数量众多,且不断有止赎情况出现,这些因素都压低了房价.

尽管房价预计还会维持低迷一段时间,但下降幅度料温和.

"这是个五年进程,但我认为我们至少已经比以前更接近房价下滑的尾声,"Chan说.

低迷的房市仍是经济复苏最大的阻力之一,所有欲提振该产业的努力,仅取得有限的成效.

在最新的努力中,奥巴马政府周一宣布,将扩大抵押贷款再融资计画,以协助数以百万计的房贷户.

"我很高兴政府有在努力.这是个聪明的构想.但还需要有更多的作为,"耶鲁经济学家和房价指数共同创办者Robert Shiller向Reuters Insider表示.

联邦住房金融局公布的另一项房价数据显示,8月房价较7月下滑0.1%.

该指数是透过抵押贷款已售予或由房利美和房贷美担保的房屋购买价格所估算.

在周二公布的其他美国经济数据方面,里奇蒙联邦储备银行10月制造业指数持平于负6.[ID:nCN1172040]

新订单指数由负17升至负5,但就业指数则由正7降至负7.

在疲弱消费者信心数据公布後,美国股市下跌,美国公债价格扬升,但在金融市场中,数据的影响不敌欧洲财长会议取消的消息.取消会议加剧了对于欧元区对抗债务危机努力的质疑.

然而,欧洲领导人仍按计划在周三举行峰会.(完)