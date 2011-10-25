欧元/美元从六周高位回落

* 欧盟财长会议被取消,欧盟峰会如期举行

* 德国总理默克尔的讲话减低市场对峰会的乐观情绪

* 美元/日圆触及纪录低位

路透纽约10月25日电---欧元兑美元周二从六周高位下挫,此前欧盟财长会议被取消,令投资者对欧盟峰会将制定解决区内债务危机方案的疑虑升温.

周三欧盟峰会将按原定计划举行,对欧盟将达成广泛协议的预期被忧虑峰会达成的任何协议可能缺乏具体内容所冲淡.

欧元稍早下跌至日内低位,此前报导称欧盟财长峰会被取消,因会议商讨的细节还未敲定.这足以令市场下挫,美股和欧元下跌,而美国公债得益于避险买盘.

"我们倾向相信,欧盟财长会议被取消暗示会谈进度被拖延而不是取得进展,"GFT研究部主管Kathy Lien说.

"不过,一直有报导称,银行资本重组和将欧元区救助基金杠杆化的协达接近达成.在周三欧盟峰会结束和记者会举行前,我们不能确切地知道(协议结果如何),但今日财长会议取消肯定增加市场不确定性."

纽约午後中段,欧元兑美元基本持稳在1.3923美元,稍早下挫至1.3847美元,因财长会议被取消.在欧元下跌之前,稍早欧元在海外市场触及1.3959美元,此为9月8日来最高水准.

德国总理默克尔称,德国反对欧盟峰会草案中促请支持欧洲央行继续在二级市场买入债券的一段措辞,这也拖累欧元走软.

欧洲央行一直买入政府公债抑制一些欧元区外围国家的借贷成本不断上升,主要买入的是意大利和西班牙公债.周一欧洲央行公布的数据显示,在10月13-19日,欧洲央行买入规模为44.9亿欧元的公债,高于之前一周的22.43亿欧元,使买入的公债总值达1,695亿欧元.

交易商称,欧元卖盘在1.3980-90美元左右,接近阻力位1.3989美元,此200周移动均线切入位.下一个阻力位在1.4040美元附近,此为欧元5月至10月的跌势的50%回档位,且交易商称,据传在1.40美元的期权阻力位未被突破.

根据路透数据,周二欧元/美元三个月风险逆转为3.803,低于周一的3.853,但仍然持续倾向欧元卖权和美元买权.这暗示更多市场人士正押注欧元下跌而不是上升.

不过自欧洲领导人在周末欧盟峰会就银行资本重组接近达成协议後,欧元已上升.欧元区官员也表示,德法两国在如何将欧元区救助资金杠杆化的分歧缩窄.

不过,欧元要升至1.40美元以上,投资人可能需求看到欧盟第二轮峰会给出一个正面结果,而欧元目前的强势令欧元容易出现下跌.

"明天前不会有明显的建仓,"Forex Club外汇分析师Alexander Chepurko说,"人气非利空欧元,是其他风险货币所不及的,这告诉我们欧元升势是受回补空头带动."

Chepurko说,欧盟峰会公布的声明将决定投资者将进一步作空欧元,还是将有另一轮空头回补大幅推高欧元.

**市场聚焦在日圆**

日圆兑美元上升至纪录高位,令投资人担心日本当局可能为抑压日圆升值而干预市场.

日本财务大臣安住淳周一称,将针对汇率的过度和投机性波动采取果断措施.

美元兑日圆下跌0.2%,报75.940日圆,稍早在电子交易平台EBS触及纪录低位75.73日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3904 1.3925 -0.15 +3.94 1.3377

美元/日圆 76.07 76.08 -0.01 -6.26 81.15

欧元/日圆 105.76 105.98 -0.21 -2.64 108.63

美元/瑞郎 0.8779 0.8807 -0.32 -5.96 0.9335

英镑/美元 1.5998 1.5990 +0.05 +2.56 1.5599

美元/加元 1.0164 1.0037 +1.27 +1.98 0.9967

澳元/美元 1.0425 1.0469 -0.42 +2.18 1.0203

欧元/瑞郎 1.2210 1.2266 -0.46 -2.23 1.2488

欧元/英镑 0.8690 0.8706 -0.18 +1.38 0.8572

新西兰元/美元 0.7961 0.8075 -1.41 +2.18 0.7791

美元/挪威克朗 5.5336 5.5230 +0.19 -4.95 5.8218

欧元/挪威克朗 7.6943 7.6920 +0.03 -1.22 7.7895

美元/瑞典克朗 6.5562 6.5412 +0.23 -2.29 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.1253 9.1115 +0.15 +1.61 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)