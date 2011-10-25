卡扎菲与其子被葬于沙漠秘密地点

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透的黎波里10月25日电（记者 Barry Malone）---利比亚前领导人卡扎菲与其儿子穆塔西姆（Mo' tassim）周二被埋葬于沙漠中一个秘密地点，此时距卡扎菲被抓、被击毙已有五天，期间他的尸身一度被公开展示。
利比亚“全国过渡委员会”指挥官Abdel Majid Mlegta在电话中对路透表示：“他（卡扎菲）刚刚和他儿子一起被埋葬在沙漠中。”
Mlegta说，一起被捉的卡扎菲的教士Khaled Tantoush为卡扎菲与其子的尸体做了祷告，之後尸体被从米苏拉塔的营地带走，交给两名“过渡委”派人员埋葬。
米苏拉塔市是一个极度反卡扎菲的城市，在此展示尸体让外界很多人对“过渡委”表示担忧，不过後来由于尸体腐烂，展示行为被迫中止。
在西方压力下，“过渡委”周二也承诺将对卡扎菲和他儿子如何死亡展开调查。手机录像视频显示，他们两人都是活着被俘的。录像显示，在卡扎菲死亡前，他遭受士兵嘲笑、击打及其它折磨。“过渡委”官员称卡扎菲是在交火中被打死的。
这一切，使支持利比亚临时政府的西方盟友，对该国在後卡扎菲时代能否以法治国、建立稳定政府的前景担忧不已。
美国负责近东事务的助理国务卿费特曼（Jeffrey Feltman）在摩洛哥一个新闻发布会上称：“这是一个考验。‘过渡委’曾一再表示，他们将在尊重人权和以法治国等方面区别于卡扎菲政权。现在就是他们采取实际行动、执行诺言的时候。”
不过大多数利比亚人对卡扎菲和他的遭遇并不同情。
的黎波里一名20岁学生Emani Zaid说：“在看见他被打时我大笑，因为他罪有应得。如果埋葬他的人是真正的自由利比亚人，他们可以（对坟墓所在）保密。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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