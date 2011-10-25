26日盘前分析：四季度或展开吃饭行情

受到多重朦胧利好的提振，昨日A股市场继续震荡盘升，沪综指重回2400点关口上方，同时深成指也重回万点之上，两市A股2157只股票上涨，仅34只股票下跌，成交金额大幅上升。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到多重朦胧利好的提振，昨日A股市场继续震荡盘升，沪综指重回2400点关口上方，同时深成指也重回万点之上，两市A股2157只股票上涨，仅34只股票下跌，成交金额大幅上升。

从技术面看，市场在经过上周的连续下跌後，沪综指已经远离5日、10日均线，技术上超跌反弹要求强烈等因素，不过短期内大盘连续反弹积累了一定的获利盘，股指继续上行将要面临较大的回吐压力，短线或有所反复，但是，短线调整後大盘仍将延续反弹。

目前看，全球投资者正将目光聚焦欧洲，欧债危机的进展时刻牵动着投资者的心弦，投资者仍需关注周三欧债危机最终解决方案会否如期出台。

笔者认为，大盘反弹基本确立，但是短线会有所反复，同时指数究竟能到什麽点位，还要看当时具体情况而定，这包括朦胧利好能否逐个兑现、欧债危机进展、四季度宏观经济等等。

操作上，轻仓者持有为主适当低吸，重仓者调整仓位比例，依然不可盲目追涨。

消息面，10月24日至25日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在中共中央政治局委员、天津市委书记张高丽等陪同下在天津滨海新区调研，并主持召开天津、内蒙古、江苏、山东四省（区、市）经济形势座谈会。

温家宝强调，要正确认识当前经济形势，准确判断经济走势，把握好宏观调控的方向、力度和节奏，更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性，以适应形势的变化。要认真做好今年後几个月的工作，把保障和改善民生放到更加重要的位置，重点解决经济运行中的突出矛盾和问题，巩固经济平稳较快发展的良好势头。

另外，截至26日，60家基金公司旗下的799只基金(合并计算)披露了三季报。天相投顾统计数据显示，受低迷行情拖累，三季度各类型基金(含QDII)共亏损 2412.93亿元。多数基金减仓应对，可比的主动型股票方向基金平均仓位为78.22%，较二季度下降1.88个百分点。（完）

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