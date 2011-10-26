诺基亚将发布首批Windows手机

6月21日在新加坡电子展中拍到的诺基亚展台。 REUTERS/Tim Chong

路透伦敦10月26日电---全球最大手机生产商诺基亚NOK1V.HE将于周三发布其使用微软(MSFT.O)操作系统的第一款手机,期待新产品能挽救其智能手机业务颓势.

外界广泛预期诺基亚将发布两到三款使用微软软件的智能手机.其中包括Searay,该款机型在数月前一个泄漏的视频中亮相,外型与N9手机十分相像.

在智能手机市场远远落後于苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)的诺基亚,今年2月决定放弃使用多年的塞班(Symbian)平台,改用微软操作系统,棋出险招让投资者惊讶不已.

诺基亚并没有匆忙推出新手机,而行动敏捷的竞争对手宏达电(2498.TW)、富士通(6702.T)和三星电子(005930.KS)都已抢先发布了使用最新Windows软件Mango的新款手机.

诺基亚与微软表示,将专注于与运营商紧密合作来支持该操作平台.

移动应用开发公司Golden Gekko执行长Magnus Jern称:"运营商确实希望能有另一家公司参与竞争:他们不希望谷歌和苹果统治移动世界."

研究公司Gartner的分析师Carolina Milanesi指出,诺基亚首批Windows手机的定价应当低于三星和宏达电,然後展开强大营销攻势.

她表示:"定价将是关键因素--需要在消费者和开发商面前放些胡萝卜."

已经有些初步的正面迹象显现.

Jern称:"我们看到Windows被称作三号平台,"并称微软和诺基亚正在赞助应用开发,以启动新平台.

"我们正在开发10项应用,其中五项是诺基亚付钱."Jern表示.(完)