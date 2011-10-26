亚马逊第四季财测远逊预期令人失望

* 预计第四季可能出现营业亏损

* 第四季营收预估令人失望

* 公司支出料将推动业绩增长--财务长

* 由于需求强劲,将提高Kindle Fire平板电脑的产量

路透10月25日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)对关键的假期购物季的财测远逊于市场预估,令投资者大失所望.该公司在新款Kindle Fire平板电脑上投入巨资.

该公司股价在周二盘後交易中重挫12%,因为这一财测令人担心亚马逊的营收增长势头正在减弱.这种势头一度令投资者忽略该公司利润率极低的事实.

亚马逊预估,第四季营收介于163.4-186.5亿美元之间,而汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均估值为181.5亿美元.

亚马逊的上述预估营收较上年同期增长27-44%.该公司第三季营收按年增幅为44%,不及第二季的增长51%.

受Fire和其他企划的支出影响,亚马逊预期第四季可能呈现营业亏损2亿美元至获利2.5亿美元.这些数字中包括2亿美元的股票薪酬和无形资产.

"投资尚未见到成效,但我想投资人对于多久才能见到成效这档事没什麽耐心,"Evercore Partners的分析师Ken Sena说."我们什麽时候才能开始看到一些迹象?"

亚马逊周二公布,第三季净利为6,300万美元,或每股盈利0.14美元,上年同期分别为2.31亿美元和0.51美元.营收同比增加44%,至108.8亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估亚马逊第三季每股盈利为0.24美元,营收为109.5亿美元.

"利润率降低是可以接受的,但营收成长低于预期是不能接受的,"The Benchmark Co的分析师Fred Moran说.

Moran原先预期亚马逊第三季营收增长达50%.

亚马逊在9月底发表新的Kindle Fire平板电脑产品,许多分析师认为其售价非常接近制造成本,甚至是赔钱销售.

为支持这款新产品,亚马逊亦在视频内容和出版业务上进行投资,对云计算业务的数据中心和线上零售业务亦不惜花费重金.

华尔街认可这种支出模式,因为以前亚马逊证实其能通过这样的投资创造更高增长.不过分析师对亚马逊第三季财报和第四季财测心存谨慎,因近期花费大增.

财报揭晓後,亚马逊财务长Tom Szkutak在电话会议中称,公司必须增强应对线上零售业务增长的运营能力.

财务长指,公司计划今年建立17家新的运营中心,较之前的计划多出两家.

Szkutak亦表示,因需求强劲,亚马逊Kindle Fire平板电脑的生产数量增加了几百万台.

亚马逊股价在盘後交易中下滑至199.52美元,在Nasdaq常规交易中收低4.4%至227.15美元.(完)