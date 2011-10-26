德国反对ECB购债计划且意大利动荡加剧 为欧盟峰会蒙上阴影

10月23日德国总理默克尔 国际货币基金组织?干事拉嘉德和欧洲央行总裁特里谢在布鲁塞尔出席欧盟峰会。 REUTERS/Yves Herman

* 默克尔拒绝向欧洲央行购债计划作出任何承诺

* 欧元区峰会前夕,意大利成关注焦点

* 意总理贝鲁斯柯尼没有出台养老金改革计划的迹象

* 援助基金提高功效与银行业资本重整恐鲜有协议达成

路透罗马/柏林10月25日电---就在遏制主权债危机恶化的欧盟峰会召开前夕,围绕欧洲央行(ECB)角色的谈判周二爆出冲突,同时意大利政局动荡加剧,令整个欧元区笼罩在一片不安之中.

按计划,欧洲领导人将采纳一项计划削减希腊债务负担,增强欧洲银行业抵抗债券损失的能力,并扩充欧元区援助基金以阻止危机扩散.然而距离这一切只有24个小时之际,在意大利和德国的争纷升级.

围绕民间部门债权人扣减希腊债券价值的谈判,没有达成协议的迹象.而银行业资本重整计划的规模如何,以及在多大程度上杠杆化使用援助基金,目前尚无定论.

因此,周三备受关注的峰会虽可能持续至深夜,但恐怕鲜有协议达成.

德国总理默克尔表示,德国反对峰会结论草案中敦促欧洲央行继续购买受困成员国债券的措辞.

路透看到的该草案支持继续"在当前特殊的金融市场环境中采取非常规举措."

默克尔对记者表示,"我们不同意这句话",并称德国不希望由政界告诉欧洲央行该做什麽.德国认为央行应保持其独立性.

德国一位反对党议员称,德国议会认为欧洲央行应采取相反的策略,并在将于周三提交下议院的一份联合提案中表达对欧洲央行停止在二级市场购买受困国家债券的期望.

在中右翼执政联盟内部的试验性投票显示,默克尔将会取得微弱优势,但有16位反对者将弃权或投票反对该提案.

在默克尔发表上述言论後,欧元和欧洲股市下跌,避险德国公债上涨,因欧洲央行的持续支持被普遍认为是稳定市场的重要因素.

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在罗马,意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中右翼联合政府产生裂痕,因内阁周一未能就提高退休年龄达成一致,而这是意大利的欧盟夥伴国作为支持其债券的条件要求实施的重要经济改革.

丑闻缠身且民意下降的贝鲁斯柯尼,对法国总统萨科齐和德国总理梅克尔在周日欧盟峰会公开施压作出强硬回应,称没人能对意大利指手画脚.

欧盟执委会指出,其目的不是羞辱意大利,而是确保成员国兑现预算约束和经济协作的承诺.

"这不是对主权发起挑战,不是指手画脚,也与羞辱无关,"欧盟执委会经济事务发言人Amadeu Altafaj称.

贝鲁斯柯尼的执政盟友北方联盟(Northern League)反对将退休年龄从65岁提高至67岁,其领袖Umberto Bossi告诉记者,意大利政府恐难实现欧盟的改革要求.有关在明年春季提前举行大选的传闻升温.

就在执政联盟各党派各自举行会议的同时,意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)发表声明称,意大利必须通过兑现减债承诺和刺激经济增长,来竭尽所能降低公债风险.

**老鹰捉小鸡**

尽管有欧洲央行买进其债券,意大利这个欧元区第三大经济体仍身处风暴中心,因未来三年需要发行约6,000亿欧元的债券,以为到期债券再融资.

意大利拥有欧元区最大的主权债市场,公开发行的债券规模为1.8万亿欧元,相当于国内生产总值(GDP)的120%.

意大利并非是峰会议程中唯一未获解决的一项,英国央行总裁金恩对于欧元区领导人能否有能力找到解决办法也发出质疑.

金恩在英国下议院财政委员会上表示,"事实上,在7月21日已有拟出一方案作为解决之道.但基本问题一点也没变,未来也不会改变."

欧元区政府和希腊债券的民间持有人仍在就扣减比重进行磋商.

政府要求银行和保险业者承担60%的扣减,作为二次纾困案中的一部分,使得希腊今年将达GDP的160%的庞大债务不会违约.

银行谈判代表建议承担40%的扣减,并警告称如果迫使他们接受更大幅度的损失,将等同于强制违约,这会给欧洲金融系统带来灾难性的後果.

欧盟外交官表示,政府和银行业之间这场博弈游戏的结果很不确定,但有人预测最後一刻可能会以50%的扣减幅度达成协议.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)表示,"我希望明天能做出决定,这是我们(欧元区)夥伴的意愿."

"为了这个国家能继续前行,我们希望明天能画上一个句号,翻开新的一页."

**不确定性**

增强欧洲金融稳定机构(EFSF)的综合选择方案仍有很多不确定性.目前EFSF的规模为4,400亿欧元(6,000亿美元),需要提高其功效以能够阻止危机从希腊蔓延至意大利和西班牙.

德国议员周一拿到的工作文件提出两项选择,一是对意大利和西班牙新发行公债提供部分担保,二是通过特殊目的投资工具(SPIV)吸引外国主权及民间投资者来投资,这两项选择可以单独或联合使用.

欧元区官员周二向路透表示,国际货币基金组织(IMF)正在考虑参与该计划,但尚未做出决定.

然而,杠杆操作的众多细节可能要等周三晚间的峰会之後才会出炉.1600GMT将先行召开欧盟27国的简短会议,接着是欧元区17国的会议.

即使峰会就EFSF杠杆运用计划大纲达成共识,该协议仍要数周的时间才能成行,而多数欧元区领导人指望欧洲央行能够继续买进意大利和西班牙债券.

欧洲央行总裁特里谢曾经暗示,一旦EFSF拥有了干预债市的新权力,欧洲央行会退出买债这样充满争议的作法.特里谢将在下周卸任.

但欧盟官员表示,他们希望特里谢的接任者--意大利央行总裁德拉吉在有需要稳定债市的情况下继续执行买债措施.(完)