中国丹东港将巨资建设亿吨大港

路透北京10月25日电---新华社周二报导称，未来五年，中国将投资共450亿元扩建丹东港，这是朝鲜半岛与中国及欧亚大陆主要通道连接点。

报导援引辽宁省交通厅声明称，丹东港现有年吞吐能力为6,000万吨，扩建竣工後，年吞吐能力将超过亿吨。

朝鲜经济贫困，且受国际制裁，已向中国和俄罗斯求助，希望能弥补韩国和美国经济援助枯竭带来的缺口。

朝鲜领导人金正日很少出国访问，但在过去16个月中四次访华，并于今年8月对俄罗斯进行了近十年来首次访问。

金正日出访，主要目的是寻求经济支持，并引发外界揣测他终于要开放朝鲜经济。

中国希望通过激励措施，拉近与朝鲜的关系。中国海关数据显示，2011年前7个月，中朝双边贸易额达到31亿美元，同比增加87%，中国从朝鲜进口猛增169.2%。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。