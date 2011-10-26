中国丹东港将巨资建设亿吨大港

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月25日电---新华社周二报导称，未来五年，中国将投资共450亿元扩建丹东港，这是朝鲜半岛与中国及欧亚大陆主要通道连接点。
报导援引辽宁省交通厅声明称，丹东港现有年吞吐能力为6,000万吨，扩建竣工後，年吞吐能力将超过亿吨。
朝鲜经济贫困，且受国际制裁，已向中国和俄罗斯求助，希望能弥补韩国和美国经济援助枯竭带来的缺口。
朝鲜领导人金正日很少出国访问，但在过去16个月中四次访华，并于今年8月对俄罗斯进行了近十年来首次访问。
金正日出访，主要目的是寻求经济支持，并引发外界揣测他终于要开放朝鲜经济。
中国希望通过激励措施，拉近与朝鲜的关系。中国海关数据显示，2011年前7个月，中朝双边贸易额达到31亿美元，同比增加87%，中国从朝鲜进口猛增169.2%。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。