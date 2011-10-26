IBM任命Rometty担任首席执行官

* 全球销售主管Rometty将自1月1日起继任CEO

* Rometty可能成为商界和科技业最有权势的女性之一

* 帕尔米萨诺仍将担任董事长

路透10月25日电---IBM(IBM.N)全球销售主管Virginia Rometty将在2012年接替帕尔米萨诺,担任首席执行官(CEO)之职,从而可能成为商界和科技业最有权势的女性之一.

帕尔米萨诺将继续担任董事长,此前近10年时间,他一直担任着IBM首席执行官之职,而在此期间,他帮助这位蓝色巨人从个人电脑硬件公司转型为全球服务巨擘.

Rometty的升职将使这家美国市值最高的企业由一位女性执掌.此外,还使惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在科技业最具权势女性这个非正式头衔上多了一个竞争对手,也从侧面反映出这两家公司的长期竞争关系.

现年54岁的Rometty将于明年1月1日上任.IBM股价在盘後交易时段下挫0.7%.

"鉴于Ginni有经营公司营收最高那块业务的经验,选择她是合理的,"麦格理证券分析师Brad Zelnick表示.

在执掌IBM的九年中,年届60的帕尔米萨诺带领公司退出了低利润的个人电脑、打印机和硬盘驱动器业务,并拓展了公司的服务、咨询和软件业务.

Rometty最近担任的职务是IBM全球销售部门高级副总裁,此前则负责公司全球服务业务.在该领域中,IBM是全球最大的科技服务提供商.

"她在IBM表现不俗.在公司海外扩张,尤其是新兴市场的拓展中贡献良多,并在该区域表现出众,"Morningstar分析师Sunit Gogia说."她的公开表现很振奋人心."

但"计算机是一个不断进化的行业,"Gogia表示,"该行业正步入云计算时代.未来公司需要进行彻底改造,跟上时代发展,并同时维持营收基础."(完)

--编译 许娜/梁睿雪;审校 程琳

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