温家宝讲话暗示政策将修正 但暂不会“全面放松”

路透香港10月26日电---中国兴业银行首席经济学家鲁政委最新解读总理温家宝的讲话，称宏观政策已开始走"平衡木"--即进行修正，但"全面放松"暂时仍不会出现。

他指出,一方面的确看到相关微调已经在进行了。比如，此前已宣布的对小微企业的税收减免等支持政策；对发改委对铁道债明确了“政府支持债券”，缓解了铁道部的融资压力和可能出现的财务风险；允许地方政府发债，媒体报导银监会高管在金麒麟论坛上表示允许融资平台贷款经批准展期一次，都缓解了地方债可能因偿债时点过于集中而出现的流动性问题。

但是，所有这些政策调整，绝大部分仍主要是试图避免存量因急刹车出现烂尾和坏账等问题、总体还是存量性的而不是增量性的。

另一方面，“要把稳定物价总水平作为首要任务，继续搞好物价调控，稳定通胀预期”仍继续在政策部署中保留了，表明期待当前马上就出现全面的政策放松仍不可能——虽然毫不怀疑，关于一旦经济超预期过度下滑，政策将全面调整的应急预案，应该已在拟定之中。

综合以上两方面的情况，在增长虽然回落但仍在可接受范围内，通胀回落趋势出现但眼下仍高于目标水平的情况下，政策只能是一种出现了矫枉过正即进行修正、但“全面放松”暂时仍不会出现的“走平衡木”状态。

中国广播网周二温家宝在天津调研时指出,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调;要正确认识当前经济形势,准确判断经济走势出现的趋势性变化,把握好宏观调控的力度,方向和节奏,继续搞好物价调控,稳定通胀预期.（完）

整理 路透中文部

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