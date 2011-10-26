广州完成8.5万套保障房筹建

路透北京10月26日电---随着中国保障性安居工程建设顺利推进,广州市今年筹建8.5万套保障房的目标任务已全部完成,同时,77,177户低收入家庭的住房解困工作亦提前解决.

新华社周二晚间报导,2010年广州市提出将原定用五年时间完成77,177户低收入家庭解困的工作,提前仅用一年时间即全面完成.

报导并指出,广州8.5万套保障房中,筹集公共租赁住房5.06万套、廉租房(含发放租赁补贴)0.71万套、经济适用房0.54万套、限价房(含拆迁安置房)2.6万套.

中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.住房和城乡建设部周一公布,截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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