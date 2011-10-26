广州完成8.5万套保障房筹建

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月26日电---随着中国保障性安居工程建设顺利推进,广州市今年筹建8.5万套保障房的目标任务已全部完成,同时,77,177户低收入家庭的住房解困工作亦提前解决.
新华社周二晚间报导,2010年广州市提出将原定用五年时间完成77,177户低收入家庭解困的工作,提前仅用一年时间即全面完成.
报导并指出,广州8.5万套保障房中,筹集公共租赁住房5.06万套、廉租房(含发放租赁补贴)0.71万套、经济适用房0.54万套、限价房(含拆迁安置房)2.6万套.
中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.住房和城乡建设部周一公布,截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。