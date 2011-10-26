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国际财经 | 2011年 10月 26日 星期三 09:37 BJT

中国和韩国将扩大双边货币互换协议规模--官员

路透首尔10月26日电---韩国企划财政部一名官员对路透表示,韩国和中国可能最快周三会宣布扩大目前为260亿美元的双边货币互换协议规模.

官员表示,两国将在周三讨论扩大人民币-韩元互换协议.该官员并未提供新规模数据.

该官员不愿具名,因未获授权对媒体讨论该议题.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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