中国和韩国将扩大双边货币互换协议规模--官员

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透首尔10月26日电---韩国企划财政部一名官员对路透表示,韩国和中国可能最快周三会宣布扩大目前为260亿美元的双边货币互换协议规模.
官员表示,两国将在周三讨论扩大人民币-韩元互换协议.该官员并未提供新规模数据.
该官员不愿具名,因未获授权对媒体讨论该议题.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。