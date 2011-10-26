美国称与朝鲜会谈气氛积极但无突破

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透日内瓦10月25日电（记者 Stephanie Nebehay）---美国和朝鲜周二结束为期两天的会谈，美方对最终重启六方会谈持乐观态度，但称暂时无突破。
这是三个月来第二次美朝会谈，显示正朝着重启六方会谈的方向努力。
美国朝鲜问题特使博斯沃思（Stephen Bosworth）称，美朝双方分歧缩小，但他未透露详情。
博斯沃思在日内瓦与朝鲜外务省第一副相金桂冠会谈後告诉记者：“这次会谈非常有效，氛围积极，总体而言具建设性。”
“我相信，在双方不断努力下，我们能为启动正式谈判、最终重返六方会谈，打下合理基础。”
他并称，双方会谈“涉及了方方面面”，包括人道主义援助。不过他拒绝透露朝鲜铀浓缩项目是否讨论焦点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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