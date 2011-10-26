两周大女婴震後48小时获救 土耳其向各国求援

路透土耳其埃尔季什镇10月25日电（记者 Jonathon Burch/Humeyra Pamuk）---土耳其救援人员周二在一座倒塌的公寓楼下救出一名刚刚出生两周的女婴。周日在土耳其东部地区发生的强震迄今已造成400多人死亡。

这名女婴的母亲和祖母也先後被救出，这一场面让在寒冷天气和磅?大雨中的围观者喜极而泣。

获救女婴名叫阿扎拉（Azra），在阿拉伯语中意为“纯洁”或“不受损伤”。女婴的叔叔Senol Yigit称，“这是个奇迹。我太高兴，我还能说什麽呢？我们已经等了两天。我们刚看到这房子时，我们曾失去了希望，”他哽咽着。

但随着时间一点点的过去，越来越多的遇难者尸体被发现，寻找更多生还者的希望也越来越渺茫。

土耳其灾难和应急中心称，周日发生的里氏7.2级地震造成的死亡人数已上升至459人，另有1,352人受伤。最终数字可能还会进一步上升，因还有许多失踪者未找到，共有2,262座建筑倒塌。

数以千计的灾民准备在拥挤的帐篷或火堆周边度过第三个夜晚，忍受零度左右的寒冷天气。

土耳其外交部一位官员告诉路透，由于政府面临帐篷及其它救援物资短缺指责，土耳其已经向30多个国家寻求活动板房及帐篷援助，当中包括以色列。

许多灾民埋怨政府组织不力，运送救灾物资行动迟缓。灾民为抢帐篷还互相推搡打架。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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