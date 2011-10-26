中国前三季度违法用地面积同比续升

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月26日电---中国国土资源部最新数据显示,今年前三季度全国土地违规违法宗数和面积均有所上升,其中中西部地区违法用地比重较大,占全国的81.1%.
新华社周二晚间援引国土资源部执法监察通报显示,今年前三季度全国发生违法用地行为3.7万件,涉及土地面积24.6万亩,同比分别上升4.1%和10.8%.其中耕地9万亩,上升6.7%.
这较今年上半年全国新发生违法用地2.3万件,涉及土地面积13.6万亩,其中违法占用耕地5.1万亩相比,均有所上升.
"一些地方年度用地计划指标趋紧,不少项目有待落地,土地供需矛盾尖锐,四季度违法违规形势十分严峻,局部反弹压力增大."国土资源部执法监察局副局长王玲说.
王玲并表示,受粗放利用资源尚未改变等因素影响,目前国土资源领域违法违规总量 较大且有所上升.一些地方政府主导的违法违规用地问题较为普遍.工业项目和园区基础设施建设违法违规问题突出.
报导称,今年前9个月,全国依法拆除违法构建物849.6万平方米,没收构建物2,689.8万平方米,收回土地4.5万亩(其中耕地9,436.3亩),罚没款19.7亿元.
中国国土资源部此前表示,今年是"十二五"(2011-2015年)开局之年,经济发展对土地资源的需求刚性上升,土地利用和管理任务十分艰巨.(完)
--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯
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