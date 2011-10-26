中国前三季度违法用地面积同比续升

路透北京10月26日电---中国国土资源部最新数据显示,今年前三季度全国土地违规违法宗数和面积均有所上升,其中中西部地区违法用地比重较大,占全国的81.1%.

王玲并表示,受粗放利用资源尚未改变等因素影响,目前国土资源领域违法违规总量 较大且有所上升.一些地方政府主导的违法违规用地问题较为普遍.工业项目和园区基础设施建设违法违规问题突出.