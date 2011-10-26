《沪港小生专栏》纽约设计 东莞加工

（本文仅代表作者个人观点）

路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）

如果中国企业与美国合作夥伴能够同心协力获得双赢结果，这或许是个再完美不过的故事，但中国消费者对此可能另有看法。

今年早些时候，美国高端手袋和饰品制造商Coach表示计划在香港上市，以反映中国奢侈品市场地位的日益重要。Coach没有给出IPO计划的时间表，但有一件事可以肯定，即在Coach上市前，其位于东莞的中国本土合作商先要上市融资两亿美元。

这家东莞时代皮具制品厂有限公司(Sitoy Leather Products)已聘用美银美林(Bank of America-Merrill Lynch)作为其11月底在香港上市的承销商。在分发给潜在投资商的IPO宣传材料中，时代皮具自称是中国最大的手袋原厂委托代工（OEM）企业，不过其并未提到任何客户的名字。

但中国网民很快会从该公司的网站上发现，Coach是时代皮具公司的OEM客户之一。Coach深受中国快速壮大的中产阶级的欢迎。在中国，尽管Coach依然被中国消费者视为奢侈品品牌之一，但其售价远远低于LV、Gucci等顶级奢侈品品牌。

新浪微博的一名用户在回应该新闻时写道：“为什麽不从东莞工厂直接购买昂贵的Coach手袋？我相信，价格肯定很低。”很多外国品牌，不论是时尚奢侈品品牌，还是消费电子制造商均在中国有很多OEM合作夥伴。当然，为避免在本土消费者中引发不满情绪，他们常常不愿提到这些合作厂商。

在时代皮具公司网站日期为5月31日的公司新闻中，头条新闻就是Coach高管到访的消息，其中Coach高管表达了对时代皮具代工产品的满意。现在的情况似乎很可能是，至少有部分Coach的手袋是在纽约设计，但在东莞生产。

继中国媒体曝出Coach手袋在中国市场的价格远高于美国市场价格之後，Coach便陷入到麻烦当中。当关于东莞OEM工厂的新闻在新浪微博等网站上开始流传时，一些消费者大呼上当了，为自己花数千元买一个在东莞生产的包感到不值。东莞的名声常常与廉价劳动力挂钩。

时代皮具在公司网站上表达了自己的自豪之情。时代皮具之所以能够准备在香港上市，大体上要归功于廉价的劳动力成本和Coach等全球客户对OEM的巨大需求。时代皮具和Coach的合作关系令中国消费者颇为沮丧，该案例也不禁引发了人们的疑问，即奢侈品牌如何能够在削减成本的同时继续以高价出售产品。

菲拉格慕、巴宝莉等其他时尚和皮具品牌表示，他们没有在中国生产产品的计划，不过巴宝莉也选择了土耳其等其他国家生产T恤等低端产品。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

作者陈澍，写新闻，也写小说，玩文字游戏九年，一路拿奖，从东京到纽约。采访过周杰伦，也追过周小川，最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》（here）是陈澍的第一本书。生于上海，现居香港，不定期更新《沪港小生》专栏（www.mrshangkong.com/）。

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