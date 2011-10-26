巴西反对买欧债解决危机的设想

路透巴西利亚10月25日电---关于让主要新兴经济体购买欧洲债券来帮助缓解欧债危机的设想,巴西周二表示反对,为这项计划蒙上疑虑.

欧洲领导人提出,吸引包括巴西和中国在内的发展中国家来购买欧元区债券,借此压低收益率(殖利率),减轻西班牙和意大利等国家承受的压力.

但巴西财长曼特加表示,巴西没有购买此类债券的意向,欧洲应解决自身财政问题.

他在巴西利亚对记者称:"我相信欧洲国家不需要巴西来购买债券提供资金.巴西也没有考虑这个做法.他们必须在欧洲内部找出解决欧洲问题的办法."

不过曼特加称,巴西将愿意通过国际货币基金组织(IMF)来提供资金援助.

巴西官员年内早些时候曾提出与其它金砖国家一道购买欧洲债券的计划,但应者寥寥,故也放弃这个想法.

分析师称,巴西不太可能迈出这一步,因其无力投入足够资金来对危机产生重大影响,而且在动用储备购买违约风险较高的债券上可能受到法律限制.

欧元区官员周二称,IMF正考虑参与特殊目的投资工具(SPIV),该工具将用来发行债券,然後以发债所得在二级市场购买欧元区受困国家的公债,或是向面临风险的国家提供贷款.

某新兴市场国家高层对路透称,印度和俄罗斯对拿出更多资金援助欧洲没有兴趣,也没有证据表明中国计划介入.

该官员称,主要新兴市场经济体认为,欧洲在不停的内耗当中并未做出足够的努力寻找危机解决方案.(完)

--编译 程琳;审校 杜明霞

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