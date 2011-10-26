温家宝称稳物价仍是首务

中国通胀水平已连续两月自高点回落,不过国务院总理温家宝依然强调,要把稳定物价总水平作为首要任务,并更加注重政策的灵活性,针对性和前瞻性,适时适度进行预调和微调.中国广播网周二引述温家宝在天津调研时指出,要把握好宏观调控的力度,方向和节奏,继续搞好物价调控,稳定通胀预期. 路透