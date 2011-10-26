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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 26日 星期三 11:11 BJT

中国广电总局下发“限娱令”

中国媒体周二报道，中国将限制婚恋交友、真人秀等娱乐节目在电视中的播出总量，增加道德建设类节目的播出比例。《南方都市报》称，中国广电总局明年起将限制“记录社会阴暗矛盾面”的节目，空出来的时间应用来播出“促进和谐、健康、主旋律的节目。”路透

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