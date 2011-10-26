奥巴马将在11月峰会上就人民币汇率向中国施压--美国官员

美国财政部国际事务次长布雷纳德周二称，在11月召开的一系列国际峰会上奥巴马将向胡锦涛施压，要求中国采取更快行动重估人民币汇率。他在召开听证会时告诉国会一个小组，11月召开的20国集团会议、亚太经济合作论坛和东亚峰会将为奥巴马提供“就这一问题继续向胡锦涛施压的机会”。路透