中国住房保障料将逐步转为货币补贴为主

中国保障房的质量和分配制度建设有望提速.中国住房城乡建设部部长姜伟新在十一届全国人大常委会第23次会议第二次全体会议上称,这几年住房保障实行以实物保障为主,经过今後几年的努力,住房供求关系缓和以及住房租赁市场有了一定发展後,将逐步转为以货币补贴为主.路透