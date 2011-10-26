巴西反对买欧债解决危机的设想

关于让主要新兴经济体购欧洲债券来帮助缓解欧债危机设想,巴西周二表反对,为这项计划蒙上疑虑. 欧洲领导人提出,吸引包括巴西和中国在内的发展中国家来购买欧元区债券,借此压低收益率,减轻西班牙和意大利等国家的压力. 但巴西财长曼特加表示巴西没有购买此类债券的意向,欧洲应解决自身财政问题. 路透