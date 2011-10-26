中国拉动工业增长内外需动力减弱--工信部

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京10月26日电---中国工信部周三称,当前拉动工业增长的内外需动力减弱,企业生产经营难度加大.
工信部的新闻稿并称,一些小微型企业生产经营困难加大,融资难问题突出.
国家统计局此前发布数据现实,中国前三季度GDP的增幅分别为9.7%、9.5%和9.1%,增长态势明显放缓.(完)
--发稿 邵晓忆;撰写 沈燕; 审校 乔艳红
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。