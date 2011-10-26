美联储争论是否改变货币政策 但下次会议料按兵不动

* 美联储关于利率指引的辩论或开创一条新路

* 11月1-2日的美联储会议料不会改变政策

* 或准备购买更多债券,但尚未决定

路透华盛顿10月25日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)的购债计划遭到批评,现正争论一种更为适中、但同样不那麽常规的货币政策实施方式:根据通胀和失业率,为利率设定指引.

这只是一个大概设想,投资者预计下周的两日政策会议不会公布任何新决定.不过,美联储曾明确表示,正在认真考虑这个想法.如果该设想得到采纳,将重塑政策框架.

在不同程度上,全球许多央行都设定了通胀目标.通过构建一个更加透明且基于规则的体系,美联储将开辟一条执行货币政策的新路,但新方式可能有利有弊.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯一直非常支持采取这种透明的新做法.

他的计划大致如下:美联储承诺保持利率在近零水准,直至就业市场出现一些实质性的改善--即压低失业率至7%--只要通胀处于控制之下.

这样一来,每次经济数据较好的时候,金融市场就不会立刻想到加息.加息预期会影响超宽松货币政策的效果.美联储认为,超宽松货币政策是把美国经济拉出困境的必要之举.

美联储的另一位鸽派人士--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦最近也表示支持上述计划.

但是美联储官员们的政策意见并不一致,上述设想显然还不能正式登场.

美联储理事塔鲁洛上周在讲话中提议,再度大举购买抵押支持债券.纽约联储总裁杜德利也建议可以考虑资产购买计划,并对埃文斯的建议提出一些质疑.

杜德利周一说,"问题在于,我们能不能说得更明白点,需要达到怎样的失业率和通胀目标之後才能开始收紧利率?"

"要想以非常简洁的方式说明白恐怕很难,因为那些可能令你想上调利率的因素,可能不单纯只是某个特定通胀水平或者失业水平而已,"他说.

**研究当中**

虽然这一议题料将在下周二和周三的美联储政策会议上再度亮相,但官员们对联储的下一步举措意见不同,表明他们需要见到经济数据出现适度改善,才会认为有理由采取观望的政策立场.

美联储副主席叶伦领导的任务小组在对该提议进行研究,她也对此提议的成效提出疑问.

她表示,新政策中制定的失业和通胀水准,有可能被外界误认为是联储官员想要实现的目标水平.

还有一个风险,就是联储可能会被一些不合理的目标牵绊,举降低失业率为例,这个目标还受到很多联储无法控制的因素所左右.

"对支撑信誉的坚实基础作出的改动越大,造成的危害也就越大,"野村美国利率策略主管George Goncalves说.

一些分析师相信,政策目标不过是扩大债券购买规模的前奏,因美联储显然未能充分履行其在就业方面的职责.

"鉴于美国失业率高居不下,这将为采取更多经济刺激措施铺路,"德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner指出.美国失业率在过去五个月徘徊在9%上方.

**美国经济很难称之为复苏**

作为全球最大经济体,美国经济继续呈现复苏态势,但步履蹒跚,且欧洲金融危机久拖不决也为美国经济前景蒙上巨大的阴影.

今年上半年美国国内生产总值(GDP)环比年率不足1%,但第三季经济增速明显加快.

美国经济表现令人失望,引发多位官员呼吁采取进一步宽松措施,并激发了转变政策框架的构想.

美联储主席伯南克在开展重大政策调整前常会发出此类强烈暗示,但他至今尚未做出此一举动.

这并不意味着市场分析师无法在下周进一步厘清决策当局的目标.毕竟,美联储将公布其"集中趋势"经济预估,包括对失业和通胀数据的长期估计.

鉴于近期美国经济数据基调略微改善,该预估将会包括对部分数据的上修,为很长时期以来的首次.

此外,伯南克定于周三举行第三次新闻发布会,可借此讨论下一步促使政策明晰的措施.(完)