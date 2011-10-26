美国最富人群收入增长远超其他--CBO报告

路透华盛顿10月25日电---美国国会预算办公室（CBO）一份新报告显示，1979-2007年期间，美国最富裕的1%人群收入增长近三倍，远超过其他阶层的收入增长速度，凸显美国收入差距明显拉大。

在全美爆发抗议运动反对华尔街和富人之际，这项报告为美国在过去30年已变成贫富差距拉大的国家再添证据。

CBO在报告中称，“1979-2007年期间，美国收入最高的1%家庭的平均实际税後收入增长275%。”

这一期间，列入收入第二高档的19%家庭收入增长65%。占全美人口的中产阶层人群中，收入增长略低于40%，收入垫底的20%人群收入仅增长约18%。

CBO这一报告可能被用于削减预算赤字和债务中是否包涵向富人增税的辩论。

美国众议员莱文（Sander Levin）称，“报告证实了美国已经众所周知的一个事实。”

“过去10年的不公正税收政策已经让规则发生了变化，我们的税制已经没有过去那麽平等。”

CBO称，这种不公平变化导致的结果是，到2007年时，收入与1979年相比大量流向收入最高的人群。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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