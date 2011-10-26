中国就美国反倾销归零做法诉诸WTO

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透日内瓦10月25日电---中国周二向世贸组织（WTO）提起诉讼，指控美国对从中国进口的金刚石锯片和冷冻暖水虾，不当采取反倾销措施。
美国对中国输美的上述产品徵收高额反倾销税，称这些产品价格被人为压低，打压美国竞争对手。
中国在此案中起诉美方采取“归零”做法，“归零”是估算倾销造成损失的一种方法，违反世贸规则。
美国若在此案中落败，可能会有更多国家就其反倾销措施诉诸WTO。除中国外，美国还对巴西、印度、泰国和越南输美虾产品徵收了反倾销税。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。