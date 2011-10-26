26日午间分析：两市早盘维持强势

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
承接本周升势，今日A股市场早盘继续震荡反弹，在地产、金融等权重股的带动下，沪综指放量上行并站上30日均线，不过在股指上行过程中，上方压力较重，股指一度冲高回落，午盘沪综指报收于2424.64点，上涨0.62%。
今日消息面，国务院总理温家宝日前表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，保持货币信贷总量的合理增长，优化融资结构，提高金融服务水平。这无疑对A股市场具有较大的积极作用。
从技术层面看，连续的反弹使得大盘需要消化短线获利盘以及前期套牢盘，目前看，两市成交量持续温和放大，後市大盘仍将延续反弹。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。