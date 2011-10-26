26日午间分析：两市早盘维持强势

承接本周升势，今日A股市场早盘继续震荡反弹，在地产、金融等权重股的带动下，沪综指放量上行并站上30日均线，不过在股指上行过程中，上方压力较重，股指一度冲高回落，午盘沪综指报收于2424.64点，上涨0.62%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接本周升势，今日A股市场早盘继续震荡反弹，在地产、金融等权重股的带动下，沪综指放量上行并站上30日均线，不过在股指上行过程中，上方压力较重，股指一度冲高回落，午盘沪综指报收于2424.64点，上涨0.62%。

今日消息面，国务院总理温家宝日前表示，要把握好宏观经济政策的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，保持货币信贷总量的合理增长，优化融资结构，提高金融服务水平。这无疑对A股市场具有较大的积极作用。

从技术层面看，连续的反弹使得大盘需要消化短线获利盘以及前期套牢盘，目前看，两市成交量持续温和放大，後市大盘仍将延续反弹。（完）

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