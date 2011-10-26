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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 26日 星期三 12:12 BJT

尤文图斯2-1胜佛罗伦萨

周二在意甲联赛一场比赛中，尤文图斯结束两连平，借助马特里的绝杀进球，主场2-1胜佛罗伦萨。尤文本赛季八场比赛保持不败，共积16分，再次回到积分榜榜首。博努奇进球使尤文取得领先，比赛接近60分钟时约维蒂奇为客队扳平比分，但随後马特里破门，为斑马军团锁定胜局。路透

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