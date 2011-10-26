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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 26日 星期三 12:12 BJT

哈维建功 巴萨1-0胜格兰纳达

周二在西甲比赛中，西班牙中场国脚哈维在比赛第33分钟贡献一记任意球破门，为自己创纪录的西甲赛事出场次数庆祝，帮助状态不佳的巴塞罗那1-0击败格兰纳达，重返积分榜榜首。现年31岁的哈维第392次出战联赛，超过上世纪七八十年代效力巴萨的米盖里保持的原纪录。路透

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