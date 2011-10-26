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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 26日 星期三 12:11 BJT

佩德罗因伤约休战两周

由于周二在西甲联赛巴塞罗那1-0胜格兰纳达一场比赛中左脚肌腱受伤，巴萨前锋佩德罗将缺赛大约两周。当天比赛第二轮进行到第10分钟时，在对方紧逼下佩德罗（右一）脚踝扭伤，不得不由比利亚顶替出场。巴萨官网称初步检查排除了踝骨损伤的可能，但10-15天内可能无法出战。路透

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