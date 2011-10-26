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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 26日 星期三 12:11 BJT

曼城宣布对特维斯停薪四周

英超曼城周二宣布对阿根廷前锋特维斯停薪四周，因上月俱乐部在欧冠联赛战平拜仁慕尼黑的一场比赛中，特维斯拒绝替补上场。上周五进行了一场纪律听证後，曼城裁定特维斯违反了与俱乐部合同中的五条规定。纪律小组还宣布对特维斯禁赛两周，但对拜仁一场比赛算起，他已算执行了这一处罚。路透

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