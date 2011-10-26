中国石油需求将推动国际油价

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透伦敦10月25日电---资深大宗商品基金经理人说,如果全球石油供应增加没有超出目前的趋势水平,那麽中国对石油的需求将推动油价走高,并破坏已开发国家的需求.另外,他们也不认为利比亚和伊拉克的石油产出将会快速增加.
"在过去12个月,中国因发电所需的柴油需求是市场主要的动力之一,"Duet Commodities Fund投资长Tony Hall周二在伦敦一场会议中说.
"他们的确有购买及收储库存的倾向,"他说.
Hall不认为中国经济会出现"硬着陆".他还说石油供应将无法跟上快速扩张的经济需求.
他强调明年的全球石油需求增幅预估为日均140万桶."我认为供应的速度无法赶上."
他的评论得到Hudson Capital Group投资长Todd Gross的认同.
在闲置产能仅为日均200万桶的情况下,Todd Gross认为整个系统少有供应过剩的可能."那是一道关键水平,"他说.他认为伊拉克势必得加速增产才能确保市场的供需平衡.
他们在出席全球大宗商品周(World Commodities Week)的会议中,均对伊拉克能否达成目标存疑,也怀疑利比亚能否快速增产.
"来自伊拉克的原油产量将让人失望,"Hall说,"而利比亚至少还要半年至一年的时间才能重回市场."(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。