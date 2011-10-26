中国石油需求将推动国际油价

路透伦敦10月25日电---资深大宗商品基金经理人说,如果全球石油供应增加没有超出目前的趋势水平,那麽中国对石油的需求将推动油价走高,并破坏已开发国家的需求.另外,他们也不认为利比亚和伊拉克的石油产出将会快速增加.

"在过去12个月,中国因发电所需的柴油需求是市场主要的动力之一,"Duet Commodities Fund投资长Tony Hall周二在伦敦一场会议中说.

"他们的确有购买及收储库存的倾向,"他说.

Hall不认为中国经济会出现"硬着陆".他还说石油供应将无法跟上快速扩张的经济需求.

他强调明年的全球石油需求增幅预估为日均140万桶."我认为供应的速度无法赶上."

他的评论得到Hudson Capital Group投资长Todd Gross的认同.

在闲置产能仅为日均200万桶的情况下,Todd Gross认为整个系统少有供应过剩的可能."那是一道关键水平,"他说.他认为伊拉克势必得加速增产才能确保市场的供需平衡.

他们在出席全球大宗商品周(World Commodities Week)的会议中,均对伊拉克能否达成目标存疑,也怀疑利比亚能否快速增产.

"来自伊拉克的原油产量将让人失望,"Hall说,"而利比亚至少还要半年至一年的时间才能重回市场."(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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