废铜供应下降 中国制造商增购现货精炼铜

路透香港10月25日电---多位交易商周二表示,因废铜供应下降,中国制造商正在增购现货精炼铜,以趁低价补充库存.

需求增加促使进口商买入上海保税仓库的铜,这提振了保税仓库库存中铜的溢价,且降低了该仓库的储量.上海保税仓库因交割时间短而颇受中国买家的青睐.

多位交易商称,在不考虑中国17%增值税的情况下,上海保税仓库的铜价较伦敦金属交易所(LME)现货铜的溢价为每吨140-170美元,大约两周前和9月中旬的溢价水平分别为140-150美元和110-120美元.

一家国际贸易公司的一位交易商表示,"在套利比率不怎麽好的情况下,目前中国的进口买需竟如此强劲,我们对此感到十分好奇.我们发现主要是因国内供应短缺."

这位交易商称,中国的投资者和商人亦希望以每吨约150美元的溢价从亚洲和欧洲进口11月交割的现货精炼铜.

多位交易商和分析师谈到,近来铜价下跌令中国的废铜供应商远离市场,高等级的废铜报价周一竟高于精炼铜.

交易商称,铜价较低促使中国铜制造商削减现货铜供应,降低了国内市场铜供应,并迫使买家将目光转向保税仓库库存以及从亚洲其他地方进口.

交易商预计,目前上海保税仓库有15万至20万吨的铜库存,10天前和9月中旬分别为20万吨和30万吨左右.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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