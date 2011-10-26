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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 26日 星期三 13:34 BJT

曼联联赛杯3-0晋级

曼联周二在英格兰联赛杯客场对阵英乙奥尔德肖特，最终3-0轻松胜出，晋级下一轮。上半场，贝尔巴托夫、欧文分别为曼联进球，比赛第48分钟，瓦伦西亚破门，曼联3-0领先，比赛结果基本已无悬念。图为欧文（右一）与队友庆祝他的进球。路透

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