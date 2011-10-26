中国出口商忧心景气放缓风险升高

* 广交会上80%中国出口商受到全球经济问题拖累

* 74%中国出口商预计明年出现工厂关闭潮

* 与春季相比,海外采购商所付价格提高10-30%

* 信贷收紧对出口商构成重大风险

记者 王经杰/梁淑芬; 编译 洪曦/丁琦/兰秀娟

路透广州10月26日电---在中国最大贸易会上进行的一份路透调查显示,由于西方国家需求脆弱和信贷环境收紧,中国出口商的前景不确定性非常高.这些出口商中有四分之三担心明年将有一波工厂关闭潮来袭.

主办单位称,中国进出口商品交易会(广交会)有28万外国采购商和57,000参展商参会.

但是这项亚洲最大贸易盛会上的人气并不热烈,因为人们担心欧洲债务危机和美国经济疲弱可能进一步打压消费者对中国制造商品的需求.

很少人毫发无伤.一份在广交会上对101家跨行业中小型出口商所作的路透调查显示,80%表示出口受到美欧问题拖累,17%称严重受挫.

"与往年相比,情况较为艰难."英国Giftworks销售总监Anthony Crispin说.他参加广交会的历史已有20多年.在英国,Giftworks是中国产家居配件的大供应商.

"购买数量减少...现在这个时候不会对任何事做出承诺.市场就像溜溜球一样上上下下."Crispin补充道.

中国9月贸易顺差为145亿美元,为连续第二个月收窄,进出口双双低于预期,反映出全球经济疲弱和国内增长的降温态势.

出口领域的疲态增加,或对中国这个全球第二大经济体带来更为深刻的影响.出口仍是中国经济增长的主要动力.

通胀问题、地方债不断增加,以及信贷环境紧张挤压小企业,这些已成为中国政府面临的棘手问题.

而据中国官方证实,全球需求疲弱,正使得中国的工业企业面临越来越多的困难.

工业和信息化部周三表示,未来数月工业增速有可能继续回落,而通胀或仍将处于"相对"高位.

货物流动亦出现放缓,作为全球最繁忙的空运枢纽之一,香港国际机场9月货运量较去年同期跌6.1%.

虽然汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值显示,中国制造业10月温和扩张,结束连续三个月的收缩,但中国出口商的态度依然谨慎.

**或将出现新一轮工厂关闭**

根据路透调查,74%的出口商表示,或将继2008年之後,出现另一波工厂关闭潮.2008-09年全球金融危机时,数以千计的中国工厂因圣诞节之後订单消失而关闭,造成数百万工人下岗.

"出现这种情况的可能性很大,"Kingdom Toys的老板Jack Ye表示.该公司在广交会的展位摆满了琳琅满目的玩具.

"到今年年底,这一趋势将变得更加明显.很多拿不到订单的工厂将会关闭,从而直接影响到现金流...一旦无法偿还贷款,就会被迫关闭."

欲浏览调查图表,请点选链接:(link.reuters.com/jum64s)

路透调查显示,81%的企业认为,他们已受到了中国收紧信贷的影响.在中国东部出口枢纽城市--温州,许多公司老板因无力偿还地下钱庄高利贷而跑路.

中国的工厂艰难因应着人民币升值引发的经营成本上涨.

是项调查发现,多数出口企业或许可以容忍人民币兑美元上涨10%至5.76而不亏损.该项调查的对象包括电子、家用电器、玩具、礼品和家具领域的出口企业.路透在去年10月广交会上进行的一份调查显示,企业能容忍人民币的升值幅度要低些,这说明目前出口企业能更好地应对人民币升值.

尽管汇丰采购经理人指数(PMI)显示,中国物价压力缓解,但在广交会上对西方买家和出口商的访问显示,与春季时的情况相比,物价上涨了10-30%.

因蓝领工资上涨、人民币升值、原材料和运输成本走升,生产成本大幅攀涨.

超过三分之二的受访企业称,今年成本已上涨了5-20%,预计明年也会上涨类似的幅度.

虽然国内需求强劲,以及对拉美等新兴地区的出口增长迅猛,支撑了中国的整体经济,但分析师称,出口增速更大幅放缓的可能性仍如阴云般罩顶.(完)

--译文审校 蔡美珍/艾茂林/程琳

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